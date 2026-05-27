Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 мая 2026 года.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Владимирская, 9, 17;
9.00 – 17.00 - ул. Халтурина, 15, 44;
9.00 – 17.00 - ул. Алексея Генералова, 1/13, 3/20.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Нахимова, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 31;
9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 39/13.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Капитана Копытова, 15, 16;
10.00 – 15.00 - пр. Ивана Халатина, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.