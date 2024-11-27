Мурманская область. Арктика (16+)27.11.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 ноября.
От теплоснабжения:
9.30-17.00 - просп. Ленина, 67 (1, 2, 3, 4 подъезды — дворовой фасад).
От электроснабжения:
10.00 - 16.00 - ул. Володарского, 8; пр-д Рыбный, 9;
13.00 - 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 59.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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