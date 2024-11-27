Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 ноября.

От теплоснабжения:

9.30-17.00 - просп. Ленина, 67 (1, 2, 3, 4 подъезды — дворовой фасад).

От электроснабжения:

10.00 - 16.00 - ул. Володарского, 8; пр-д Рыбный, 9;

13.00 - 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 59.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.