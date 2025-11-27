Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 ноября.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 94;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Самойловой, 10а, 12, 14а;

9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 43 (только ввод со стороны пер. Пионерский), 45;

9.00- 20.00 - ул. Гаджиева, 9, 11.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Семёна Дежнёва, 14, 16, 18, 20;

9.00 — 17.00 ул. Алексея Генералова, 1/13, 2/18, 3/20, 6/24,7/26, 8, 10,11, 12, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25, 27;

9.00 — 17.00 - ул. Декабристов 4/22; 10, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Халтурина 7, 9, 11, 15, 16; 17;

9.00 — 17.00 - ул. Горького 15, 17/14;

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 17, 18, 19, 21/4; 22, 22/1, 29, 29а, 30, 30а, 31, 33, 35, 38;

9.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 4, 6;

9.00 — 17.00 - ул. Марата, 12а;

9.00 — 17.00 - ул. Владимирская, 17;

9.00 — 17.00 - ул. Советская, 17, 18, 21;

9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 7.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 13;

9.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 11, 11а,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10, 12, 14, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 31а, 38, 40;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 38;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1, 40 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире09:30«Осколки». Художественный сериал, 11 серия (16+)10:25«Осколки». Художественный сериал, 12 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 53 копейки, доллар потерял почти 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»