Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 ноября.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 94;
9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Самойловой, 10а, 12, 14а;
9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 43 (только ввод со стороны пер. Пионерский), 45;
9.00- 20.00 - ул. Гаджиева, 9, 11.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Семёна Дежнёва, 14, 16, 18, 20;
9.00 — 17.00 ул. Алексея Генералова, 1/13, 2/18, 3/20, 6/24,7/26, 8, 10,11, 12, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25, 27;
9.00 — 17.00 - ул. Декабристов 4/22; 10, 12;
9.00 — 17.00 - ул. Халтурина 7, 9, 11, 15, 16; 17;
9.00 — 17.00 - ул. Горького 15, 17/14;
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 17, 18, 19, 21/4; 22, 22/1, 29, 29а, 30, 30а, 31, 33, 35, 38;
9.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 4, 6;
9.00 — 17.00 - ул. Марата, 12а;
9.00 — 17.00 - ул. Владимирская, 17;
9.00 — 17.00 - ул. Советская, 17, 18, 21;
9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 7.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 13;
9.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 11, 11а,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10, 12, 14, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 31а, 38, 40;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 38;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1, 40 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.