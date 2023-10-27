Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 октября до 17.00 27 октября - ул. Академика Книповича, 52;

с 9.50 26 октября до выполнения работ 27 октября - ул. Александра Невского, 80.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 – пр-д Профессора Жуковского, 4, 5; ул. Набережная, 1/2, 3, 3а; ул. Нахимова, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1; ул. Свердлова, 30, 30 корп. 2;

10.00 – 16.00 - ул. Алексея Генералова, 2/18.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47;

9.00 – 16.00 - ул. Софьи Перовской, 25/26; ул. Алексея Хлобыстова, 34, 41а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.