Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 октября.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 9а, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 6;
11.30 — 14.00 - ул. Подстаницкого, 10;
11.30 — 14.00 - ул. Октябрьская, 26;
11.30 — 14.00 - ул. Папанина, 20;
13.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого, 12;
13.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 15а, 27.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 23, 25;
9.30 — до выполнения работ - пр. Капитана Тарана, 2, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.