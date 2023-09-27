Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - ул. Радищева, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 76; ул. Чехова, 10, 11, 12; ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22; ул. Академика Павлова, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 57, 59; пер. Дальний, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 16; ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 15, 16, 20, 22, 24, 26;
9.30 – 15.30 - ул. Чумбарова-Лучинского, 42.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ – просп. Ленина, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 13а, 15, 17, 19/15; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Александра Невского, 98; просп. Героев-североморцев, 58.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - пр. Михаила Ивченко, 6.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Октябрьская, 30, 36, 40; ул. Адмирала флота Лобова, 39/13; ул. Нахимова, 30;
10.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 69/51.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Карла Маркса, 35, 39; ул. Полярные Зори, 47, 49 корп. 3, 49 корп. 4;
13.00 – 16.00 - ул. Академика Книповича, 48, 52; ул. Планерная, 3; ул. Рогозерская, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.