Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 сентября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 - 17.00 - просп. Кольский, 224, 226, 228, 230;

9.30 - 17.00 - ул. Капитана Копытова, 9, 13, 14, 15, 16.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - просп. Ленина, 60, 62/11, 68, 70;

10.00 - 13.00 - ул. Октябрьская, 26, 27, 36, 40;

9.00 - 14.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 9;

9.00 - 14.00 - ул. Карла Либкнехта, 34/7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.