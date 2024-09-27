Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 сентября.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.30 - 17.00 - просп. Кольский, 224, 226, 228, 230;
9.30 - 17.00 - ул. Капитана Копытова, 9, 13, 14, 15, 16.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - просп. Ленина, 60, 62/11, 68, 70;
10.00 - 13.00 - ул. Октябрьская, 26, 27, 36, 40;
9.00 - 14.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 9;
9.00 - 14.00 - ул. Карла Либкнехта, 34/7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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