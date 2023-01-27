Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 января.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 — 15.30 - пер. Арктический, 4, 5, 8; ул. Адмирала Ушакова, 16/20, 18; ул. Сафонова, 17.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 7, 13, 14а; ул. Хлобыстова, 20 корп. 2;
10.00 — 16.00 - ул. Челюскинцев, 30а.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 2;
10.00 — 16.00 - ул. Ковалева, 14;
12.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 16/9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.