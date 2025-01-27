Мурманская область. Арктика (16+)27.01.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения - ул. Скальная, 7, 9, 11, 11а, 13а, 15, 15а;
9.30 — до выполнения - ул. Мира, 27.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 1;
10.00 — 14.00 - ул. Володарского, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Последние комментарии
Марина
26.01.25 16:55
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Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
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