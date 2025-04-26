Мурманская область. Арктика (16+)26.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37.
От электроснабжения:
12.00 — 14.00 - просп. Кольский, 204, 206;
12.00 — 14.00 - ул. Старостина, 4, 6, 8, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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