Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 апреля 2026 года.

От электроснабжения:

10.00 — 11.00 - просп. Кольский, 146.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

9.00 — 17.00 - ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.