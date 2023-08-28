Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 августа.
Опрессовка теплосети котельной:
с 22 августа до выполнения 28 августа - опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2; ул. Миронова, 6.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 23.00 - ул. Гагарина, 1а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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