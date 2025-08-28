Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 августа.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - Набережная, 15;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 80, 82;
9.00 — 17.00 - ул. Комсомольская, 4, 6;
9.00 — 17.00 - ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18;
9.00 — 17.00 - ул. Воровского, 4/22, 5/23;
9.00 — 17.00 - ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2;
9.00 — 17.00 - ул. Ленинградская, 20/3, 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Карла Либкнехта Либкнехта, 46 корп. 4;
9.00 — 19.00 - ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 29а.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 4, 45, 41, 37, 35, 33;
9.00 — 17.00 - Казарменный переулок, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.