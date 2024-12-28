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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 декабря.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 14.00 - просп. Кольский, 165, 167.

От горячего водоснабжения:

13.00 — 18.00 - ул. Гончарова, 13;

9.00 — 19.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 28/1 (1-й, 2-й подъезды).

От холодного водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 6;

9.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 19;

9.00 — 13.00 - ул. Фурманова, 2;

9.00 — 13.00 - ул. Радищева, 35/8;

9.00 — 13.00 - ул. Гоголя, 19.

От электроснабжения:

10.00 — 20.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 40а, 44, 42, 46, 48, 50, 56;

10.00 — 20.00 - ул. Капитана Копытова, 47, 49, 50;

10.00 — 20.00 - ул. Шабалина, 5, 15.

От газоснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 33 (квартиры №№ 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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