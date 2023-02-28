Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 28 февраля до выполнения работ - ул. Октябрьская, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а;
9.30 — 15.30 - ул. Калинина, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 февраля до 17.00 2 марта – просп. Кольский, 224, 226, 228.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23; ул. Челюскинцев, 20.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22; ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25; ул. Гарнизонная, 20, 22.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Гаджиева, 14.
От электроснабжения:
0.00 — 6.00 - ул. Маяковского, 21, 23, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.