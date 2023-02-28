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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 28 февраля до выполнения работ - ул. Октябрьская, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а;

9.30 — 15.30 - ул. Калинина, 46.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 февраля до 17.00 2 марта – просп. Кольский, 224, 226, 228.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23; ул. Челюскинцев, 20.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22; ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25; ул. Гарнизонная, 20, 22.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Гаджиева, 14.

От электроснабжения:

0.00 — 6.00 - ул. Маяковского, 21, 23, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441300/#&gid=1&pid=1

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