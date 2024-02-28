Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Профсоюзов, 17/12;
10.00 – 13.00 - ул. Софьи Перовской, 14, 16, 18, 23/19;
10.00 – 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2, 78 корп. 3;
10.00 – 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 9.
От электроснабжения:
9.00 – 9.30 - ул. Фурманова, 15;
15.30 – 16.00 - ул. Фурманова, 15;
9.00 – 9.30 - ул. Чапаева, 10;
15.30 – 16.00 - ул. Чапаева, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.