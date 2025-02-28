Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Ленина, 75;

10.00 — 16.00 - пр. Рыбный, 9;

10.00 — 16.00 - ул. Володарского, 8;

9.00 — 17.00 - ул. Куйбышева, 1, 2, 2а, 3, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 19;

9.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 6, 8;

9.00 — 17.00 - ул. Чапаева, 1, 3, 4, 5, 7;

9.00 — 17.00 - ул. Гоголя, 6;

9.00 — 17.00 - ул. Серафимовича, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34;

10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 17/12;

10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 14, 16, 18;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 76/2;

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.