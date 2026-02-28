В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля и 2 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля и 2 марта 2026 года.

28 февраля

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 6, 7;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 72, 76/1.

2 марта

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 23/1;

9.00 — 17.00 - ул. Советская, 17, 21, 18;

9.00 — 17.00 - ул. Декабристов, 12, 10;

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 30;

9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 7.

От горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения - ул. Георгия Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

9.30 — до выполнения - Верхне-Ростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27;

9.30 — до выполнения - ул. Кильдинская, 1.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

9.00 — 15.00 - ул. Гончарова, 3;

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;

9.00 — 15.00. ул. Александра Невского, 77.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 17.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 171.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

 

Новости муниципалитетов

Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

