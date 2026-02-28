Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля и 2 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля и 2 марта 2026 года.
28 февраля
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 6, 7;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 72, 76/1.
2 марта
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 23/1;
9.00 — 17.00 - ул. Советская, 17, 21, 18;
9.00 — 17.00 - ул. Декабристов, 12, 10;
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 30;
9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 7.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения - ул. Георгия Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
9.30 — до выполнения - Верхне-Ростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27;
9.30 — до выполнения - ул. Кильдинская, 1.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
9.00 — 15.00 - ул. Гончарова, 3;
9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;
9.00 — 15.00. ул. Александра Невского, 77.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 17.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 171.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.