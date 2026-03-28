Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 и 30 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 и 30 марта 2026 года.

28 марта

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 24, 26;

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 1, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 5.

От теплоснабжения:

10.00 — до выполнения - просп. Кирова, 20а.

30 марта

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 75.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 16.

От теплоснабжения:

10.00 — до выполнения - ул. Александра Невского, 91, 95, 97/60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.