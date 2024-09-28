Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 и 30 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 и 30 сентября.

На 28 сентября

От теплоснабжения:

9.30 — 15.30 – ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – ул. Ломоносова, 8, 12; ул. А. Книповича, 15.

На 30 сентября

От теплоснабжения:

9.00-16.00 – ул. Прибрежная, 6, 23, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.