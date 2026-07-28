Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 июля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 6/3;
10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до устранения - ул. Адмирала флота Лобова, 55, 57;
9.00 — 12.00 - ул. Академика Книповича, 59, 61 корп. 1, 63.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.