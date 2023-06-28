Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 26 июня - до выполнения 29 июня - опрессовка теплосети котельной ЦТП 171, 175 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 88 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 4; ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 12; ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30 - 32, 34, 36, 38, 42/20; ул. Генерала Фролова, 22, 24, 26.

От электроснабжения:

11.30 — 12.30 - ул. Калинина, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.