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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 28 марта до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

9.00 — 15.00 - пер. Казарменный, 19; ул. Аскольдовцев, 41.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 марта до 17.00 30 марта - ул. Радищева, 19.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 4;

10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 83.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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