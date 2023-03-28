Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 28 марта до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
9.00 — 15.00 - пер. Казарменный, 19; ул. Аскольдовцев, 41.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 марта до 17.00 30 марта - ул. Радищева, 19.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 4;
10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 83.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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