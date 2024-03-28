Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.
От холодного водоснабжения:
9.00-17.00 - ул. Аскольдовцев, 36, 38/28;
10.00-16.00 - просп. Кольский, 218, 220, 222, 224, 226, 228;
10.00-16.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16;
10.00-14.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49.
От электроснабжения:
9.00-16.00 – пр-д Капитана Тарана, 20.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Профессора Сомова, 5, 6, 7;
10.00-15.00 - просп. Кирова, 31а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.