Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Тарана, 22.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 11;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Егорова, 19, 17;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 67;

10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 9/1;

10.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.