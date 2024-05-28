Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 мая.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 96, 98;
9.00 — 17.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Гарнизонная, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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