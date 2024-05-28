Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 мая.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 96, 98;

9.00 — 17.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Гарнизонная, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.