Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 мая.
От электроснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Свердлова, 72.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 17.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 15;
10.00 – 13.00 - ул. Свердлова, 10/2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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