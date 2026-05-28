Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 мая 2026 года.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Заречная, 1/8, 11, 12, 14, 24;
9.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 6/2, 3, 4, 5а, 6, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24;
9.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 22 ГПТУ-16, мастерские.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 12.00 – (ж-р Росляково) ул. Молодёжная, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19;
9.00 — 19.00 - ул. Папанина, 25, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 15, 17;
10.00 — 13.00 - пр. Владимира Капустина, 3;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 4;
10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.