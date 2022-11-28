Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 12.00 28 ноября до выполнения работ - ул. Папанина, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Миронова, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Карла Маркса, 16.
От электроснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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