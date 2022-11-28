Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 12.00 28 ноября до выполнения работ - ул. Папанина, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Миронова, 14.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Карла Маркса, 16.

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.