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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 11, 5, 7, 9.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 18.00 - пер. Охотничий, 2, 4, 5, 6, 11, 12;

9.00 — 23.00 - ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22, 26 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 22; ул. Папанина, 16, 14, 20, 22.

От электроснабжения:

11.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 28, 8, 9; ул. Первомайская, 2;

13.30 — 15.00 - просп. Кольский, 70;

10.30 — 12.00 - ул. Гвардейская, 24;

8.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 18; ул. Софьи Перовской, 43, 43 корп. 1;

12.00 — 13.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1;

9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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