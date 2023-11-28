Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября

Д.О. Вернер Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"... Комментарий к новости: «Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова

Наталья Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае Комментарий к новости: Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых