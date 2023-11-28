Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 11, 5, 7, 9.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 18.00 - пер. Охотничий, 2, 4, 5, 6, 11, 12;
9.00 — 23.00 - ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22, 26 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 22; ул. Папанина, 16, 14, 20, 22.
От электроснабжения:
11.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 28, 8, 9; ул. Первомайская, 2;
13.30 — 15.00 - просп. Кольский, 70;
10.30 — 12.00 - ул. Гвардейская, 24;
8.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 18; ул. Софьи Перовской, 43, 43 корп. 1;
12.00 — 13.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1;
9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.