Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 ноября до 17.00 28 ноября - ул. Анатолия Бредова, 14 (2-й подъезд);

с 9.00 и до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 15, 17, 19/15.

От теплоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 8.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Старостина, 38;

12.00 — 14.00 - ул. Старостина, 36, 40.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 11; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3, 46 корп.1, 46к. 2, 48 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.