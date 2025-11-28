Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 35 корп. 2, 35 корп. 3;

9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 44;

9.00 — 17.00 - ул. Зелёная, 78, 80, 82;

9.00 — 20.00 - ул. Бондарная, 8, 10а;

9.00 — 20.00 - просп. Кольский, 161, 163;

10.00 — 11.00 - ул. Гвардейская, 22, 22а, 24;

9.00 — 17.00 - ул. Шабалина 59, 61, 61а.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Бондарная, 9;

9.00 — до выполнения - ул. Привокзальная, 6, 8.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 14, 16, 20, 22;

10.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

-

