Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 ноября.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 35 корп. 2, 35 корп. 3;
9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 44;
9.00 — 17.00 - ул. Зелёная, 78, 80, 82;
9.00 — 20.00 - ул. Бондарная, 8, 10а;
9.00 — 20.00 - просп. Кольский, 161, 163;
10.00 — 11.00 - ул. Гвардейская, 22, 22а, 24;
9.00 — 17.00 - ул. Шабалина 59, 61, 61а.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Бондарная, 9;
9.00 — до выполнения - ул. Привокзальная, 6, 8.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 14, 16, 20, 22;
10.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.