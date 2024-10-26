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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 октября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-16.00 - просп. Кольский, 136 корп. 1, 136 корп. 2, 136 корп. 3, 136 корп. 4, 136 корп. 5, 138 корп. 1, 138 корп. 2, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 140 корп. 4, 140 корп. 5, 140 корп. 6, 142, 144, 146, 148, 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 150 корп. 5, 152, 140а, 140б;

9.00-16.00 - ул. Беринга, 2, 6, 8, 10-12, 14, 20-22, 24, 26, 28, 14а, 18;

9.00-16.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

От горячего водоснабжения:

9.00 28 октября — 16.00 31 октября - ул. Свердлова, 16/9.

От электроснабжения:

9.00-16.00

В связи с проведением работ по обрезке деревьев и кустарников в охранной зоне воздушных линий электропередачи АО «МОЭСК» в период с 9.00 до 16.00 28 октября будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к КТП-1888/1.

Отключение электроснабжения коснётся частных жилых домов, расположенных в миркрорайоне Дровяное на ул. Прибрежная, 82, 89, 132.

Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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