28.10.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 октября.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 35;

10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 14;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/4.

11.30 — 14.00 - ул. Октябрьская, 18/13;

11.30 — 14.00 - ул. Гвардейская, 1/15;

11.30 — 14.00 - ул. Сполохи, 7;

13.00 — 15.00 -  ул. Загородная, 19;

13.00 — 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3;

13.00 — 15.00 - ул. Виктора Миронова, 1.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

18.00 — 6.00 29 октября - просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58;

18.00 — 6.00 29 октября - просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 6, 9, 11, 17, 13/1, 13/2, 13/3, 19, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

-

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
