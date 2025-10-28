Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 октября.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 35;
10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 14;
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/4.
11.30 — 14.00 - ул. Октябрьская, 18/13;
11.30 — 14.00 - ул. Гвардейская, 1/15;
11.30 — 14.00 - ул. Сполохи, 7;
13.00 — 15.00 - ул. Загородная, 19;
13.00 — 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3;
13.00 — 15.00 - ул. Виктора Миронова, 1.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
18.00 — 6.00 29 октября - просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58;
18.00 — 6.00 29 октября - просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 6, 9, 11, 17, 13/1, 13/2, 13/3, 19, 21.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.