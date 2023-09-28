Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 11.25 27 сентября до выполнения работ – просп. Ленина, 51;
с 9.00 до выполнения работ - ул. Папанина, 16, 17, 18, 20, 21, 23;
9.00 – 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 4, 9 корп. 5; ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 17.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - пр. Флотский, 3; ул. Прибрежная, 6; просп. Ленина, 68.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Скальная, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.