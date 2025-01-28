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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 января.

От холодного водоснабжения:

9.00-16.00 - просп. Кольский, 118;

9.00-16.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19 (+ПГ).

От горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения, ул. Новое Плато, 13, 17, 19.

От электроснабжения:

9.00-16.00 - ул. Анатолия Бредова, 7, 11.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Халтурина, 1, 11, 33;

10.00-13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 1, 5;

10.00-13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 30;

10.00-15.00 - ул. Нахимова, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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