Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 января.
От холодного водоснабжения:
9.00-16.00 - просп. Кольский, 118;
9.00-16.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19 (+ПГ).
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения, ул. Новое Плато, 13, 17, 19.
От электроснабжения:
9.00-16.00 - ул. Анатолия Бредова, 7, 11.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Халтурина, 1, 11, 33;
10.00-13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 1, 5;
10.00-13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 30;
10.00-15.00 - ул. Нахимова, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.