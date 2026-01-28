Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 января 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42/20;
9.00 — 17.00 - ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26 корп. 1.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Молодёжная (м-н Росляково), 10.
От теплоснабжения:
9.00 — 11.00 - ул. Халтурина, 7, 11;
9.00 — 11.00 - ул. Горького, 5, 17/14;
9.00 — 11.00 - ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4;
9.00 — 11.00 - ул. Новосельская, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 9;
10.00 — 13.00 - ул. Халтурина, 1;
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 1, 2а, 2б;
10.00 — 13.00 - пр. Рыбный, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.