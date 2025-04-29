Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 1, 1а, 1а/1, 2, 3, 4, 7, 9;
9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 51а;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 4а.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 1а.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 12, 22, 24, 26, 28, 33, 38, 48, 50;
9.00 — 17.00 - ул. Калинина, 16, 18, 20, - 23, 29, 30, - 33, 36, 42, 44;
9.00 — 17.00 - ул. Шестой Комсомольской батареи, 11, 13, 45.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 71, 83, 87, 94, 96;
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/3;
10.00 — 13.00 - ул. Кирпичная, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 45, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.