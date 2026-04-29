Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 апреля 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 8, 10, 12/1;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 76;
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.