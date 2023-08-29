Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 августа.

От горячего водоснабжения:

9.30 – 17.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

15.00 – 17.00 - просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2;

17.00 – 19.00 - просп. Героев-североморцев, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Академика Книповича, 59, 61 корп. 1, 63;

15.00 – до выполнения - ул. Гагарина, 20; просп. Героев-североморцев, 43а;

11.00 – 15.00 - ул. Кирпичная, 2, 3;

15.00 – до выполнения - просп. Героев-североморцев, 56;

9.00 – 17.00 - ул. Коминтерна, 20–22.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 1а, 9 корп. 2;

10.00 – 16.00 - ул. Карла Маркса, 23/51.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - пер. Арктический, 10 - 4, 5, 6, 7, 8; ул. Ушакова, 12, 14, 16/20-18, 8, 9; ул. Сафонова, 15, 17, 18, 19, 20/2, 1;

9.00 – 12.00 - просп. Ленина, 21, 25; ул. Генерала Журбы, 4а; ул. Полярные Зори, 10-2, 8;

10.00 – 15.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 20 - 22, 24; ул. Привокзальная, 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.