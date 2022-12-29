Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 декабря.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Александрова, 18, 30 корп. 3, 34 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.