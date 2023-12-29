Мурманская область. Арктика (16+)29.12.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 декабря.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 14.00 - ул. Судоремонтная, 3а, 15, 40, 42, 50, 53, 53а, 55, 57, 66, 68, 68а, 69, 71, 72, 73, 73а, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 100;
8.30 — 14.00 - ул. Лесная, 8, 10;
9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 59.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Кирова, 30, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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