Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 декабря.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ушакова, 16/20;

12.00 — 16.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 6;

9.00 — 20.00 - ул. Боровая, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 58, 49;

9.00 — 20.00 - ул. Малая Ручьевая, 20, 22;

9.00 — 20.00 - ул. Большая Ручьевая, 14.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 9;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Магомета Гаджиева, 4, 4а, 4б, 6, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.