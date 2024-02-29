Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 20.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От горячего водоснабжения и бойлера:
10.00 — до выполнения - ул. Скальная, 16, 17.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 32.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Лесная, 17, 29, 39;
9.00 — 23.00 - ул. Воровского, 15, 17.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Бабикова, 6, 7;
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 19, 20, 21, 22;
10.00 — 15.00 - ул. Коминтерна, 24.
От электроснабжения:
9.00 — 09.30 - ул. Фурманова, 15;
15.30 — 16.30 - ул. Фурманова, 15;
9.00 — 09.30 - ул. Чапаева, 10;
15.30 — 16.00 - ул. Чапаева, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.