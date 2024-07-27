Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.
с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.
От электроснабжения:
0.00 – 9.00 - ул. Пархоменко, 3, 5, 9, 9а.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.