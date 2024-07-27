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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.

От электроснабжения:

0.00 – 9.00 - ул. Пархоменко, 3, 5, 9, 9а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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