Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 21;
10.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 22, 32.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 42/20;
9.00 — 17.00 - ул. Генерала Фролова, 22, 24, 26.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 20, 24, 28, 32, 36.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.