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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 26 июня - до выполнения 29 июня - опрессовка теплосети котельной ЦТП 171, 175 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 88 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 26 июня до выполнения 29 июня — опрессовка теплосети котельной ЦТП 171, 175 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 88 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 9.30 29 июня до выполнения работ – просп. Ленина, 80.

От холодного водоснабжения:

с 19.34 27 июня до выполнения работ - ул. Ивченко, 8;

10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 15, 17; просп. Героев-североморцев, 66/19.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Мохнаткина Пахта (р-н. Росляково), 1.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 26;

10.00 — 12.00 - ул. Бондарная, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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