Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 29 марта до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 марта до 17.00 30 марта - ул. Радищева, 19;
с 11.00 28 марта до 17.00 29 марта – просп. Ленина, 95.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Полухина, 16, 18, 20, 22.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 85.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Книповича, 55; ул. Полярные Зори, 42.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.