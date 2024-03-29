Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 марта.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Заводская, 3а, 6, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 11, 13.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 30/2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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