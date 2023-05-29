Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 23 мая - до выполнения работ, ул. Николаева, 3, 5, 7, 9;
с 10.00 26 мая до выполнения работ – просп. Ленина, 19, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 4, 10;
с 9.00 29 мая до выполнения работ - ул. Гвардейская, 3, 5,7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
От электроснабжения:
с 16.00 25 мая до выполнения работ - ул. Пригородная, 45;
9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 22, 28, 32;
10.00 — 11.00 - ул. Хлобыстова, 28 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.